حظك اليوم برج الأسد يوم الجمعة 2015/4/10

الصوت العالى وجذب الأنظار وفرض الرأى من أكثر الصفات التى يتسم بها أبناء هذا البرج وتقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم ستواجههم بعض المشاكل التى ستؤثر على حالتهم النفسية بشكل سلبى لكن سينتهى اليوم بخبر ما سيغير من مجرى اليوم.

>على مستوى الحياة العملية سيواجهون بعض المشاكل الوقتية التى ستتغير مع نهاية اليوم ومن ثم سيعودون لصفات الأسد الأصلية وهى الصوت العالى والتصميم على الرأى ولكن بشكل إيجابى .

>توقعات عبير فؤاد لأصحاب برج الأسد على مستوى الأمور العاطفية

>الحب سيكون عاملا ثانويا فى حياتهم لا يقدم أو يؤخر شيئًا، لذلك سيمرون بمرحلة ركود دون حاجة على الحب كدافع فى حياتهم.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365