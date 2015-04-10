مفتى الجمهورية: منفذو حادث العريش يستحقون لعنة الله فى الدنيا والآخرة

أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، العملية الإرهابية التى استهدفت اليوم، الخميس، مدرعة للجيش بمدينة العريش، مما أسفر عن استشهاد مجندين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكد المفتى فى بيان أن "هؤلاء المتطرفين لا هم لهم إلا إشاعة الفوضى والفساد فى الأرض، لذا فقد استحقوا لعنة الله فى الدنيا والآخرة، وأنهم باستباحتهم للدماء قد دخلوا فى وعيد الله لمن يقتل ظلمًا بالخلود فى النار مع الغضب واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله والعذاب العظيم، يقول تعالى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).

ووجه المفتى رسالة إلى قوات الجيش والشرطة أن يثبتوا فى دفاعهم عن وطنهم وشعب مصر، وأن حربهم ضد الإرهاب هى جهاد فى سبيل الله، مذكرهم بقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وقدم المفتى خالص تعازيه إلى أسر الشهداء الأبرار والشفاء العاجل لكل المصابين.

- حصاد محافظات مصر..الأهالى يستعدون لتشييع جثامين شهداء الهجوم الإرهابى بالعريش..ورجال المفرقعات يُبطلون مفعول عبوتين بجوار محول كهرباء فى دمياط.. وزوجة تطلب زجاجة شامبو من زوجها فيقتلها خنقًا بالمنيا