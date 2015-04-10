الأبنودى: "مصر محاصرة بالذئاب.. ودلوقتى متعرفش الوطنى من الجاسوس"

قال الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى، إن مصر "محاصرة بالذئاب والكلاب" من كل ناحية، وتقف على الحافة، مضيفا: "زمان العدو كان واضح إنما دلوقت الدنيا عكت ومتعرفش الجاسوس من الوطنى".

وأوضح الأبنودى، خلال حواره فى برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامى محمود سعد، على قناة النهار، أنه قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى منفردًا قبل توليه رئاسة الجمهورية، مضيفا :"أنا قلبى مع السيسى ".

وأكد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى، أن علاقته كانت سيئة بأم كلثوم، مضيفا: "أنا مش كلثومى أنا فيرزوى وحليمى شوية".

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