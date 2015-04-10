"المالية": 125.2 مليار جنيه قيمة أجور العاملين بالدولة خلال 8 أشهر

أفادت وزارة المالية، اليوم الخميس، بأن فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة ارتفعت بنحو 17 مليار جنيھ خلال الفترة (يوليو – فبراير) 2014/2015 لتصل إلى 125.2 مليار جنيه مقابل 108.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.

وأرجع تقرير لوزارة المالية- صادر اليوم- ذلك الارتفاع إلى زيادة المكافآت بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 51.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث تتركز فى حوافز العاملين بالكادرات الخاصة.

وارتفع الإنفاق على المزايا النقدية بنحو 7.8 مليار جنيھ ليصل إلى 16.4 مليار جنيه خلال 8 أشهر، حيث تتركز فى علاوة الحد الأدنى بنحو 3.8 مليار جنيه، وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين بنحو 3.4 مليار جنيه، والعلاوة الخاصة بنحو 0.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى زيادة بدلات نوعية بـ1.1 مليار جنيه لتحقق 14.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما زادت المزايا العينية بنحو 2ر0 مليار جنيه لتصل 1.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

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