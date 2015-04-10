بالصور..وزير الدفاع يناقش مع نظيره السعودى العمليات العسكرية لعاصفة الحزم

وصل إلى الرياض مساء اليوم الخميس، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقى صبحى .

وكان فى استقباله لدى وصوله مطار قاعدة الرياض الجوية صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكى المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين وعدد من المسئولين .

>وقد عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اجتماعًا مع الفريق أول صدقى صبحى .

>وخلال الاجتماع نوقشت المشاركة العسكرية لجمهورية مصر العربية فى تحالف عاصفة الحزم وسبل تعزيز العمل العسكرى المشترك فى التحالف بما يحقق أهداف العملية العسكرية فى تخليص اليمن الشقيق من المتمردين الحوثيين وأعوانهم وعودة الشرعية بشكل كامل فى اليمن .

وحضر الاجتماع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبد الرحمن بن صالح البنيان ونائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض بن حامد الرويلى ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد بن محمد العيسى وقائد القوات الجوية الفريق ركن محمد بن أحمد الشعلان والملحق العسكرى السعودى فى مصر العقيد ركن عبد الله بن يوسف الجاسر.

فيما حضره من الجانب المصرى رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة اللواء عبدالمحسن موسى الشبراوى وقائد القوة المصرية المشاركة فى التحالف العميد رفيق رأفت عرفات وملحق الدفاع المصرى بالرياض العقيد ركن محمد عبد الفتاح أبو بكر .



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وزير الدفاع الفريق أول صدقى صبحى ونظيره السعودي



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وزير الدفاع السعودي خلال استقباله للفريق اول صدقى صبحى



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الفريق صدقى صبحى اثناء مصافحة المصريين في السعودية

- الفريق أول صدقى صبحى يتوجه للسعودية للتباحث مع الأمير محمد بن سلمان