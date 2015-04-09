إذاعة مباراة المغرب (التطواني) والأهلي فضائيا

تقرر أن تذاع مباراة المغرب التطواني والأهلي في دوري أبطال افريقيا على قناة CRT المصرية.

وسيحل الأهلي ضيفا على المغرب التطواني يوم 19 من الشهر الجاري ضمن ذهاب الدور الـ 16 من بطولة دوري ابطال افريقيا.

وافاد مراسل يالاكورة ان مسئولي قناة CRT الفضائية حصلت على حقوق بث هذه المباراة مقابل 100 الف دولار.

وكانت القنوات المصرية قد فشلت في إذاعة مباراتي الأهلي والزمالك في الدور الماضي من البطولة عندما لعب الثنائي أمام رايون سبورت والجيش الرواندي.

وسيحلل مباراة الأهلي والمغرب التطواني كل من محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق ومحمد أبوتريكة لاعب الفريق السابق ، وسيقدم الاستوديو التحليلي سيد عبد الحفيظ.