انتبه: ألم الأسنان وفم المعدة والذراع اليسرى علامات للإصابة بالذبحة الصدرية

الذبحة الصدرية

>الذبحة الصدرية أحد الأعراض التى تنتج عن إصابة الأشخاص بضيق الشرايين التاجية نتيجة الانفعالات العصبية والتغذية غير الصحيحة والمجهود الذهنى والبدنى.

يقول الدكتور أحمد الوكيل، مدرس جراحة القلب والصدر بقصر العينى، إن الذبحة الصدرية هى ألم فى الصدر نتيجة قصور بالشرايين التاجية.

أعراض الذبحة الصدرية

ويشير د. الوكيل إلى أن هناك خلطًا حول مفهوم الذبحة الصدرية حيث إنها عرض وليس مرضًا، كما أن هناك بعض الأعراض التى تصاحب الإصابة بالذبحة الصدرية وأهمها:

>1) شعور المريض بألم شديد بالصدر.

>2) شعور بثقل بمنطقة الصدر والذى يصفها المريض بوجود جسم ثقيل يركض على صدره.

>3) الشعور بحرقان الصدر.

>4)انقباض شديد بالصدر.

>5) فى حالات نادرة تأتى على هيئة ألم بالأسنان أو منطقة فم المعدة.

>6) يتعرض مرضى السكرى بقصور بالشرايين التاجية دون الشعور بالألم بالصدر بسب التهابات الأعصاب تمنع الشعور بآلام.

>7) الآلام الشديدة بالذراع اليسرى والفك والظهر يكون مصحوبًا بعرق وإحساس بالدوخة فى بعض الأحيان تصل إلى فقدان الوعى فى الحالات الشديدة.

إرشادات ونصائح ضرورية للمصابين بالذبحة الصدرية

ولذلك ينصح د. الوكيل بأنه فى حالة شعور المريض بالأعراض السابق ذكرها نتيجة حدوث نوبة الذبحة الصدرية يجب القيام إذا كان جالسًا والعكس، كما يجب تناول أقراص النيترجلسرين الذى تؤخذ تحت اللسان.

ويستكمل د. الوكيل: "يجب الذهاب على الفور إلى الطبيب المختص لإجراء بعض التحاليل والفحوصات الطبيبة مثل رسم قلب، وأشعة موجات صوتية على القلب (إيكو)، أو فى الحالات الشديدة قد يحتاج لعمل قسطرة لتوضيح حالة شرايين القلب".

موضوعات متعلقة..

- دراسة أسترالية: تناول عصائر الفاكهة يوميا يعرضك للذبحة الصدرية