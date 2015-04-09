لو عندك مريض ماتسيبهوش لوحده.. مرضى السكتة الدماغية أكثر عرضة للانتحار

• الانتحار بعد إصابة الدماغ

• مرضى السكتة الدماغية

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون سويديون أن مرضى السكتة الدماغية أكثر عرضة لخطر الانتحار، وخصوصا خلال العامين الأولين بعد إصابة الدماغ.>وقد حلل الباحثون بيانات لأكثر من 220000 شخص فى السويد الذين أصيبوا بجلطة بين عامى 2001 و 2012، ووجدوا أن مرضى السكتة الدماغية كانوا أكثر عرضة للانتحار من الناس العادية، وكان أيضا خطر الانتحار فى أعلى نسبة له فى أول عامين بعد الإصابة بالسكتة الدماغية.>وأشار الباحثون إلى أن بين مرضى السكتة الدماغية الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما، كان خطر الانتحار أعلى خمس مرات مما كان عليه فى عامة السكان.

ومرضى السكتة الدماغية الذين لديهم مستوى الدخل قليل والتعليم منخفض، كانوا أكثر عرضة للانتحار بنسبة 37 فى المئة مقارنة بالأشخاص ذى التعليم الجامعى، وفقاً للدراسة.

• أضرار حياة الوحدة

>كما وجد الباحثون فى جامعة أوميا أن مرضى السكتة الدماغية الذين عاشوا وحدهم كانوا 72 فى المئة منهم أكثر عرضة لمحاولة الانتحار من أولئك الذين عاشوا مع الآخرين.

وكان خطر الانتحار بين مرضى السكتة الدماغية الذين ولدوا خارج أوروبا نصف هذا من أولئك الذين ولدوا فى أوروبا، وقد يكون هذا يرجع إلى العوامل الثقافية والدينية.

وأضاف الباحثون أن هناك حاجة إلى الدعم النفسى والاجتماعى على حد سواء، فضلاً عن اتخاذ تدابير ملموسة لمنع محاولات الانتحار، فى الناس الذين لديهم السكتة الدماغية وهم فى خطر كبير من محاولة الانتحار، وقد نشرت الدراسة فى 8 أبريل فى مجلة علم الأعصاب.

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