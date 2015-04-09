ربة منزل تشعل النار فى زوجها لارتباطها بعلاقة عاطفية مع شقيقه بالسنطة

شهدت قرية كفر سالم النحال مركز السنطة بمحافظة الغربية جريمة قتل بشعة، بعد أن أقدمت ربة منزل على قتل زوجها وإشعال النار فى جثته داخل غرفة نومهما، للتخلص منه، لارتباطها بعلاقة عاطفية بشقيقه، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه ليخلو لها الجو مع عشيقها.

البداية بتلقى العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بالسنطة وزفتى بلاغا بنشوب حريق فى منزل بقرية كفر سالم النحال مركز السنطة وتفحم جثة صاحبه، وانتقل على الفور رئيس فرع البحث الجنائى يرافقه ضباط مباحث مركز السنطة وسيارة مطافى، وتم السيطرة على النيران المشتعلة فى المنزل، وتبين أن المنزل ملك ر.ع 35سنة عاطل، وقررت زوجته س.ر 25 سنة ربة منزل مرور زوجها بضائقة نفسية قام على إثرها بإشعال النار فى نفسه داخل غرفة النوم.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى السنطة المركزى، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه لارتباطها بعلاقة عاطفية بشقيقه، فعقدت العزم وبيتت النية على التخلص منه ليخلو لها الجو مع عشيقها.

تم ضبط المتهمة واعترفت بارتكابها للواقعة، تحرر المحضر 965 إدارى مركز السنطة، تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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