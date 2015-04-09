مصرع طفل وإصابة 3 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز فى ديروط بأسيوط

لقى طفل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين فى انفجار أسطوانة غاز بإحدى قرى مركز ديروط بأسيوط .>كان اللواء عبد العظيم نصر الدين، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بنشوب حريق بقرية ساو دائرة المركز إثر انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل . وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق وتم السيطرة على الحريق .

وأسفر الحريق عن وفاة "عبد الله.م.ع"، 3 سنوات، وإصابة "ولاء.ع.ع"، و"صباح.س.ع"، و"حورية.ن.ع"، كما نتج عن الحريق احتراق أثاث المنزل بالكامل ونفوق إحدى المواشى .

تم نقل الجثة لمستشفى ديروط المركزى تحت تصرف النيابة والمصابين لذات المستشفى لتلقى العلاج .