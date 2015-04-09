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وكيل الأزهر يلقى خطبة الجمعة غدا بسوهاج بمناسبة العيد القومى للمحافظة

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وكيل الأزهر يلقى خطبة الجمعة غدا بسوهاج بمناسبة العيد القومى للمحافظة وكيل الأزهر يلقى خطبة الجمعة غدا بسوهاج بمناسبة العيد القومى للمحافظة
أكد الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن خطبة الجمعة التى سوف يلقيها غدا بمسجد العارف بالله بمناسبة احتفال محافظة سوهاج بعيدها القومى، والتى سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة بالتليفزيون المصرى، سوف تكون بعنوان "قيمة العمل بين بناة الأوطان ودعاة الهدم"، والتى تتضمن إتقان العمل كوسيلة لإصلاح المجتمع وتقدمه الحضارى ومفهوم العمل وقيمته فى الإسلام، ودعوة القرآن الكريم للعمل وإتقانه، ورسالة العمل ومراعاة الحقوق والواجبات والتى تقيم التوازن فى حياة المسلم.

وأشار إلى أن الخطبة ستتناول الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التى ركزت على اهتمام القرآن الكريم بالعمل، وضرورة إتقانه وإجادته من خلال 360 آية والسنة النبوية الشريفة، حيث رفع الإسلام قيمة العمل وجعله سبيلا لرقى المجتمعات وواجبا شرعيا، كما ربط الإسلام بين الحقوق والواجبات، وأهمية أن يكون العمل لصالح البلاد والعباد، وكذلك عواقب عدم إجادة العمل ومخاطره على المجتمع.

يذكر أن محافظة سوهاج تحتفل بالعيد القومى يوم 10 أبريل من كل عام تخليدا لذكرى انتصار أهالى مركز جهينة على الحملة الفرنسية، كما قرر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إلغاء احتفالات المحافظة بعيدها القومى لهذا العام وذلك تضامنا مع أسر شهداء الواجب من شباب المحافظة الذين استشهدوا فى الهجوم الإرهابى الغادر بشمال سيناء يوم الخميس الماضى الثانى من إبريل الجارى.

وسوف يقتصر الاحتفال هذا العام على وضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول أمام ديوان عام المحافظة، وأداء صلاة الجمعة والمذاعة على الهواء مباشرة بالتليفزيون المصرى من مسجد العارف بالله بسوهاج.

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