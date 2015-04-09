مخرج فيلم البارون: «الثقافة» عطلت فيلمي 3أعوام ثم انسحبت من الإنتاج «علشان مافيش فلوس»

قال المخرج طه الحكيم -مخرج فيلم البارون- إن أزمة فيلمه مع وزارة الثقافة بدأت عندما قُدم لي طلب رسمي من القومي للسينما بأن تكون «الثقافة» شريكًا في إنتاج الفيلم، فرحبت بطلبهم إيمانًا مني بأهمية وجود وزارة الثقافة بمشرع ضخم مثل «البارون»، ثم قررت الوزارة أن تنسحب، مبررة هذا بعدم وجود أموال كافية لديها،مما تسبب في تعطيل إنتاج فيلمي.

وأضاف الحكيم، خلال حديثه مع وكالة أونا للأنباء، بدأت رحلة «البارون» منذ عام 2010 بمشاركة 3 شركات إنتاجية، ووصلت حينها لاتفاق مع وزارة السياحة على أن تدعم الفيلم، واتفقت مع وزارة السياحة أن أمنحها 10 دقائق عن مصر لتنشيط السياحة والاستثمار في مصر.

في البداية واجهت مشكلة أن قصر البارون مغلق، محاولاتي للحصول على تصريح لإعادة فتحه والسماح بالتصوير استمرت حوالي عام ونصف، وبالفعل صدر قرار وزاري بهذا، مما يعد إنجازًا كبيرًا قد حققناه.

وأوضح أن فيلم «قصر البارون» أول فيلم مصري بتقنية 3D، وسيتم توزيع 305 نسخة على مستوى العالم، ويشارك بافتتاح «كان»، و «دبي»، وبعدد كبير من المهرجانات العالمية.

وأكد مخرج الفيلم أنه بالفعل بدأ التصوير بالفعل، وأنه مصر على تقديم الفيلم للجمهور هذا العام- سواء بدعم وزارة الثقافة أو بدونه- لما يمثله من طفرة ستشهدها السينما المصرية، مشيرًا إلى أن عدد كبير من السينمائين بينهم الراحل محمد حسن رمزي، والفنانة إسعاد يونس، والفنان عزت العلايلي قد أشادوا بفكرته

تدور أحدث الفيلم في الفترة بين 1911 _ 2011، حول قصة وتاريخ «قصر البارون إمبان» -من أشهر وأعرق القصور في مصر-، ومجئ البارون «إمبان» إلى مصر عقب افتتاح قناة السويس ليستثمر أمواله بها.