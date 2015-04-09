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سعيد الماروق: سجّلت ضدّ السرطان ثلاثة أهداف مقابل صفر

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سعيد الماروق: سجّلت ضدّ السرطان ثلاثة أهداف مقابل صفر سعيد الماروق: سجّلت ضدّ السرطان ثلاثة أهداف مقابل صفر

الخميس 09-04-2015 16:28

نشر المخرج اللبناني سعيد الماروق صورة له من المستشفى حيث بدأ رحلة علاجه من السرطان، وقال إنّه اليوم الثالث لمعركته مع المرض وإنه حتى الآن حقق ثلاثة أهداف مقابل صفر، ودشّن هاشتاغ لا للتدخين لعيون الماروق.
وبمجرّد نشر الصورة انهالت عليه التعليقات التي تمنّت له الشفاء، كما حمّسه البعض بكلمات تشدّ من أزره حيث قال أحد المعلقين:" أنا لا أخاف عليك من هذا المرض أخي سعيد الماروق، أنا خايف على هذا المرض من قوة عزيمتك لأنه طرق الباب الغلط، أبطش به أخي سعيد ولا ترحمه ويا جبل ما يهزك ريح".

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سيدتي