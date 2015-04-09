نادين خوري في أربعة أعمال للموسم المقبل

تطلّ الفنّانة السّوريّة نادين خوري في أربعة أعمال خلال موسم دراما رمضان 2015، وتتنوّع هذه الأعمال بين البيئة الشّاميّة والاجتماعية المعاصرة.

وانضمّت خوري مؤخّراً إلى أبطال مسلسل "سفينة نوح" سيناريو رافي وهبي، وإخراج حاتم علي، ويجرى تصوير العمل حاليّاً في بيروت.

وستطلّ الفنانة السورية أيضاً في مسلسل "بانتظار الياسمين"، تأليف أسامة كوكش، إخراج سمير حسين، ويتناول العمل انعكاسات الأحداث السياسيّة في سوريا على المواطنين.

كذلك تشارك خوري في مسلسل "في ظروف غامضة" الذي يحمل طابع الأكشن، وهو عن نص فادي قوشقجي، وإخراج المثنى صبح.

وسيكون لها إطلالة ضمن مسلسل "الغربال" بجزئه الثّاني وهو عن نص سيف رضا حامد، إخراج مروان بركات.