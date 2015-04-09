بالصور: "سيلفي" لـرانفير سينغ داخل غرفة العمليات

يبدو أن موضة "السيلفي" وصلت عدواها إلى غرف العمليات، فقد قام فتى بوليوود Ranveer Singh بالتقاط صورة "سيلفي" داخل غرفة العمليات.

وفي التفاصيل، أصيب Ranveer في ذراعه أثناء تصوير مشهد دموي حربي من فيلمه الجديد "Bajirao Mastani" الذي يلعب فيه دور محارب في القرن الثامن عشر.

وقد خضع للعلاج الطبيعي لفترة شهرٍ كاملٍ، لكن استمرار الألم اضطره لإجراء تلك الجراحة.

وقبل تخديره، قام Singh بالتقاط صورة حيّة وهو يرقد على سرير من داخل غرفة العمليات، ونشرها على صفحته الخاصة على تويتر.

وقد نصح الأطباء Ranveer بالراحة لمدة 3 أسابيع ليستعيد نشاطه الكامل.