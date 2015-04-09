ديور يقدم كولونيا Eau Sauvage

بعد أن وُلِدت بدافعٍ من رغبة بالتجديد, تندفع كولونيا Eau Sauvage لتظهر على الساحة في سنة 1966 و لتُبعِد كل شيء يقف في طريقها.

فهي قد عكست, لكونها غير متوقعة و لا نظير لها, التغيرات التي كان يعيشها الشباب في ذلك الوقت.

لقد كان الشباب مفعمين بالحياة و يبحثون عن حقيقة جديدة.

و منذ ذلك الحين, اكتسبت كولونيا Eau Sauvage مكانةً تُحسَد عليها كحال الأعمال الكلاسيكية العظيمة. فتحولت جرأتها إلى حالة مرجعية مطلقة. و أصبحت الأجيال, جيلا بعد جيل, تذكر اسمها بثباتٍ مثير للإعجاب. و لازالت حتى أيامنا هذه تسعى للذهاب إلى أبعد من ذلك من أجل مفاجأة شباب اليوم في سباقهم الحثيث الذي يسعون من خلاله لاكتشاف أنفسهم من جديد.

و في سنة 2015 خضعت Eau Sauvage لثورة جديدة, ففيها وُلِدت كولونيا جديدة. و فيها تم وضع كولونيا مختلفة في بطاقة جديدة.

إنها كولونيا متوحشة بحق.

كولونيا Eau Sauvage: إرثٌ ثوري

كيف بإمكاننا أن نفسر اسطورةً لمرة ثانية؟ على نحوٍ لائق... لكن من خلال اختيارنا أيضا لهز الأشياء بأكملها.

باحترامٍ, و لكن بشيء من الجرأة أيضا؟

إن كولونيا Eau Sauvage النضرة و التي تدفع على النشاط تفاجئنا. فأناقتها الأبدية يمكن تمييزها لكنها تأتي الآن و هي بارزة بشكل فريد من نوعه و بميزات جديدة لعوبة. إنها سحرٌ دائمٌ أخاذ و شفاف. إنها كولونيا عصرية تسمو بفصول السنة و الموضة. و هي شباب دائم يسعى لتركيبة اسطورية.

كولونيا Eau Sauvage نضارةُ الشمس الجديدة

Eau Sauvage هي اسطورةٌ من الأساطير.

فكما هو الحال عند ابتكار الكولونيا, فإن Eau Sauvage أصبحت أيضا مشهورة, فكان اللقاء بينها و بين الكولونيا عبارة عن صدمة و عن انفجار معبّر.

و استولى François Demachy على هذه الاسطورة و نقّب في تركيبتها و أظهر للعيان عناصرها البارزة التي تشكل طابعها المميز. و لعب بعدها على تناسق هذه العناصر مع بعضها فزاد من كمية بعض المواد الأولية و قلّل من حجم مواد أخرى.

إن كولونيا Eau Sauvage بنضارتها و طبيعتها الآتية من الأدغال و بحالها المفعم بالحيوية, هي تجسيدٌ للسحر بذاته. و هي عبارة عن تركيبة آنية تندفع إلى الحياة و وميضٌ عفوي يُخفي أيضا الفوارق الدقيقة للغاية.

"لقد حاولتُ مع كولونيا Eau Sauvage أن أحافظ على البساطة الظاهرة لهذه التركيبة. إنه الوضوح الذي يخبأ وراءه بالفعل الاختلافات و التفاصيل, الظلمةَ و الضوء" هذا ما قاله François Demachy.

لا تزال هذه الكولونيا تتعلق بكِ بفضل حيويتها الآتية من الحمضيات, لكنها قد أدخلت الآن الماندارين و هو عنصر جديد لماركة Eau Sauvage.

و يعتبر عنصر البيرغاموت الآتي من كالابريا عنصرا حاسما و حاضرا بشكل كبير. فكمية وفيرةٌ منه تكشف لنا عن سحر رقيق و لاذع و هو يغلّفُ تركيبة هذه الكولونيا بأكملها.

و يترك الكريب فروت بطابعه الرقيق, و الذي يُعتبر على أنه نموذج جديد في هذه التركيبة, رائحته النافذة و الجميلة, و التي تشكل صدىً لنبتة الـ Vetiver التي تنشأ في الغابات بالإضافة إلى أنها تحمل عناصر رجولية.

أما بالنسبة لمادة الـ Hedion و هي الجزيئات التي تتألف منها الكولونيا التي تحمل شعار Eau Sauvage فهي حاضرة كما كانت دائما, لكن تم اختيارها الآن بتشكيلة أكثر حداثة و تحتوي على نباتات أكثر.

و يلعب حَبُ الفلفل الأرجواني على السحر النضر و المفعم بالروائح الطيبة لهذه المستحضرات, حالهُ في ذلك كحال الفلفل الليموني الذي يبقى أثره و يفاجئ الجميع.

و بما أن حبوب الـ Petitgrain تُعتبر ضرورية لتُمييز هوية هذه الكولونيا, فإننا نجدها منسجمة مع خواص بزر اليانسون في Eau Sauvage بشكل واضح و مُعبّرٍ أكثر من أي وقت مضى.

و في النهاية, يحمل لنا مستحضر Galbanum النكهات الخضراء الدافئة التي تَهِبُها سماء الصيف الحارة إلى الأراضي الجرداء.

تصميم جديد

تعتبر زجاجة Eau Sauvage مشهورة بقدر الخواص النضرة التي تمتلكها.

و كولونيا Eau Sauvage هي عبارة عن فارق طفيف و جديد, تم تزينه بسدادة و بلُصاقة بيضاءَ لها ملمس الحُبيبات, أنيقةٍ و نقية. و ثنيات الزجاجة لا تتغير لكن اسمها الاسطوري قد أصبح مكتوب الآن على المعدن اللامع.

و للمرة الأولى, تم دمغ الأحرف الأولى من اسم مُبدعها و هما "CD" بأناقة على السدادة.