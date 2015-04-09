المستحضر الثوري IDEAL WHITE لتبييض البشرة من VICHY

هل أنت من بين النساء الكثيرات اللواتي يشكّكن بوعود "كريمات تفتيح البشرة العجيبة" المزعومة؟ نبشّرك بأنّه تمّ التوصّل أخيرًا إلى ابتكار مستحضر ثوري بتكنولوجيا تفتيح قائمة على أسس علمية، يضمن لك الحصول على النتائج التي يعد بها. إنّه Ideal White Meta Whitening Essence من Vichy، المستحضر المميّز والجديد بتركيبة ثورية تحتوي على المركّب الأكثر فعالية في تفتيح البشرة من خلال المساعدة على استقلاب الخلايا. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ أساس مجموعة Vichy المفتّحة الجديدة، Ideal White، يتمتّع بالقدرة على تعزيز توازن البشرة المفتّح، ومنح تأثير ينشّط استقلاب الخلايا المؤدّي إلى تفتيح البشرة.

لقد أمضى أشهر أطبّاء الجلد حول العالم، 12 عامًا من الأبحاث في مختبرات Vichy المعروفة عالمياً من أجل تطوير مستحضر Ideal White Meta Whitening Essence وتحسين تركيبته. وبما أنّه لا يسبّب الحساسية ويخلو تماماً من البارابين، يمكن استعماله حتى على البشرة الأكثر حساسية. فمزيج المكوّنات الفعّالة الفريد والمرطّب الذي يتألّف منه، يتغلغل سريعًا في البشرة من أجل القضاء على 5 من مشاكل التصبّغ. وبالتالي، تمنح هذه التركيبة البشرة إشراقة وردية على الفور، كما تتركها ناعمة ومرطّبة طوال 24 ساعة. أمّا على المدى الطويل، فهي تساهم في تخفيف البقع الداكنة من حيث حدّة اللون والعدد، كما تساهم في توحيد لون البشرة وتعزّز تألّقها من الداخل.

من خلال Ideal White Meta Whitening Essence، نجح أطباء الجلد في مختبرات Vichy في إحراز تقدّم على مستوى تكنولوجيا التفتيح باتّباع نهج جديد تمامًا، ألا وهو تفتيح البشرة عبر تعزيز استقلاب الخلايا وتصحيحه. وتجتمع في مستحضر Ideal White Meta Whitening Essence أربعة مكوّنات فعّالة من أجل تحسين صحّة البشرة وجمالها إلى أقصى الحدود، ومنحها القدرة أيضاً على مكافحة الميلانين في كل مرحلة من مراحل دورة حياته. هذه المكوّنات هي: الفينيل إيثيل ريزورسينول PhE-resorcinol، المكوّن الفعّال المفتّح الأقوى، الذي يعمل على توحيد لون البشرة وتصحيح البقع؛ وحمض الايلاجيك Ellagic Acid، وهو مضاد أكسدة مفتّح فعّال، يعمل على تخفيف الإجهاد التأكسدي؛ والأدينوزين Adenosine، وهو مكوّن فعّال لمقاومة التجاعيد، ذو خصائص مالئة ومملسة للبشرة؛ وأخيرًا، حمض بيتا ليبو هيدروكسي LHA، وهو عامل مقشّر يساهم في تجدّد البشرة من أجل تحسين نوعيتها.

ومن المستحضرات الأخرى في مجموعة Ideal White من Vichy، رغوة Ideal White Brightening Deep Cleansing Foam التي تعمل على إزالة الأوساخ والرواسب بفضل زيوت التنظيف اللطيفة والتركيز المرتفع للغلسرين المرطّب فيها. يضمن هذا المستحضر، باستخدامه صباحًا ومساءً، بشرة ناعمة ونظيفة وخالية من العيوب. ولاستكمال عمل الايسانس، تقدّم Vichy مستحضرين للعناية النهارية مختلفين من حيث القوام والفوائد: Ideal White Meta Whitening Emulsion، وهو عبارة عن مستحلب جل جديد يؤمّن ترطيبًا لمدة 24 ساعة ويمنح بشرة أنعم وأكثر انتعاشًا وإشراقًا. وقد أعطى هذا المستحلب المبتكر نتائج مذهلة في الاختبارات السريرية، إذ إنّه أدّى إلى تخفيف بقع التصبّغ الداكنة بدرجتين على الأقل بعد استخدامه لمدة ثمانية أسابيع فقط. أمّا مستحضر العناية النهارية الثاني فهو كريمIdeal White Whitening Replumping Gel Cream، الذي يعزّز تألّق البشرة وإشراقها. يحتوي هذا الأخير على الأكوابيوريل Aquabioryl الذي يعمل على توزيع الماء بالتساوي بين الخلايا واحتجازه في داخلها من أجل ترطيب طويل الأمد وبشرة ممتلئة.

يحتوي Ideal White من Vichy على التكنولوجيا الثورية بغية توفير حلّ للنساء في دول الخليج اللواتي يسعين إلى تصحيح البقع الداكنة، وإضفاء التألّق على بشرتهنّ الباهتة، وتوحيد لونها. بالتالي، فإنّ الاستخدام المنتظم لهذا المستحضر إلى جانب بقية مستحضرات مجموعة Ideal White من أجل تنظيف البشرة وإعدادها والعناية بها وحمايتها، يشكّل حلًا متقدّمًا يستند إلى أبحاث Vichy العلمية لتحصلي على بشرة فاتحة وموحدة اللون وأكثر إشراقًا، تظهر بأبهى حللها على الدوام.