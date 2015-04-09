عطور Rock The Ages من Jo Malone

مجموعة محدودة الإصدار من عطور Jo Malone

بريطانيا العظمى. فخورة. متألقة. غريبة الأطوار بعض الشيء.

أمة تُعرف بتاريخها العريق وحقباتها التاريخية.

محتفية بالعطور مع جومالون لندن.

تيودور روز& العنبر/ Tudor Rose & Amber

فخامة Tudor Rose & Amber الداكنة . وردة تيودور المنذرة، ما زالت تستخدم اليوم كرمز ملكي لإنكلترا. ممزوجة مع وردة أبسولوت الفاخرة، والقرنفل والزنجبيل، ليتعزز الجانب التابلي. العنبر الذهبي يغلف العطر بإحساس دافئ. غني، فاخر.

Lily of the Valley & Ivy / زنابق الوادي & اللبلاب

تجسد الحقبة الجورجية في بريطانيا، نفحة أولية من الكاسيس المتألق و اللبلاب الأخضر بينما رقة زنابق الوادي الندية والنرجس الفخم يضفي جوهرا مترفا. آسر، أثيري.

بومغرانيت نوار/ Pomegranate Noir

العهد الفيكتوري، حقبة ذهبية تحتضن الدراما الإنكليزية التي أعرب عنها من خلال عمق البومغرانيت نوار الغامض والغني بالياقوت. رمان شهي غض مع طبقات من زنبق الكاسابلانكا الأخاذ متبل بالتوابل اللطيفة والفلفل الوردي. خشب الغاياك المفعم بالأحاسيس يتغلغل داخل الرائحة. دراماتيكي، مركز.

المسك& اللويزة/ Geranium & Verbena

يجسد أناقة بريطانيا في فصول صيف العهد الإدواردي. الملابس الرشيقة وحفلات الحدائق، أسرت في Geranium & Verbena . الفيربانا العطرية والحبق ممزوجة مع اللويزة النضرة الجذابة. مغلفة بالكومارين والفيتيفر ليفوح بعطر كاريزماتي غير متوقع. نقي، عشبي.

خشب البتولا & الفلفل الأسود/ Birch & Black Pepper

وبريطانيا، هذه الأيام. بصخبها وتمردها، مع حفاظها على احترامها الدائم للتقاليد، تثيرها البتولا والفلفل الأسود by Birch & Black Pepper. رائحة من التناقضات. الفلفل الأسود والهال يضفيان تابلية لطيفة، مع طبقة من الباتولا المدخن. توليفة من الحبر المغناطيسي تجاور دفء الغورجم السلس.

رائحة مذهلة، مفعمة بالأحاسيس فردية، جريئة، أنيقة. تماما كما حال بريطانيا.