أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي -
الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تمرد: حوار القوى السياسية اليوم جاء مثمرًا.. والأغلبية تؤيد الإبقاء على القوائم

Google+ Print
تمرد: حوار القوى السياسية اليوم جاء مثمرًا.. والأغلبية تؤيد الإبقاء على القوائم تمرد: حوار القوى السياسية اليوم جاء مثمرًا.. والأغلبية تؤيد الإبقاء على القوائم

قالت  دعاء خليفة أحد مؤسسي حركة تمرد أن  اجتماع الأحزاب والقوى السياسية  مع رئيس الوزراء اليوم، لبحث تعديل قانون تقسيم الدوائر كان بناءًا ومثمرًا أكثر من سابقيه.

وأضافت، أن أغلب الاقتراحات تتجه إلى الإبقاء على نظام القوائم كما هي والدفع في اتجاه زيادة عدد المقاعد من 20 إلى 30 مقعد حتى نتلافى العوار الدستورى.

وأشارت إلى أنه على الجميع التحلي بإنكار الذات وخلع عباءة الانتماء الحزبي والنظر فقط لهدف واحد وهو إعلاء مصلحة الوطن كي نمر بالاستحقاق الثالث لنعبر لأهم استحقاق وهو انتخابات المجالس المحلية التى تعتبر الباب الواسع للقضاء على الفساد المنتشر فى المنظومة الإدارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا