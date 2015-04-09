تمرد: حوار القوى السياسية اليوم جاء مثمرًا.. والأغلبية تؤيد الإبقاء على القوائم

قالت دعاء خليفة أحد مؤسسي حركة تمرد أن اجتماع الأحزاب والقوى السياسية مع رئيس الوزراء اليوم، لبحث تعديل قانون تقسيم الدوائر كان بناءًا ومثمرًا أكثر من سابقيه.

وأضافت، أن أغلب الاقتراحات تتجه إلى الإبقاء على نظام القوائم كما هي والدفع في اتجاه زيادة عدد المقاعد من 20 إلى 30 مقعد حتى نتلافى العوار الدستورى.

وأشارت إلى أنه على الجميع التحلي بإنكار الذات وخلع عباءة الانتماء الحزبي والنظر فقط لهدف واحد وهو إعلاء مصلحة الوطن كي نمر بالاستحقاق الثالث لنعبر لأهم استحقاق وهو انتخابات المجالس المحلية التى تعتبر الباب الواسع للقضاء على الفساد المنتشر فى المنظومة الإدارية.