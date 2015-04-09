جامعة بورسعيد تعلن أسماء المتقدمين لمسابقة مديري العموم

أصدر الدكتور علاء الدين حامد رئيس جامعة بورسعيد، قرارًا بتعيين مديرى العموم بالجامعة بناء علي المسابقة التي أعلنت عنها الجامعة و تقدم إليها عدد كبير.

وشمل القرار كلا من عادل السيد محمد شعيب امين عام لكلية التجارة و بدرية حسن مسلم امين الجامعة المساعد للشئون الادارية و حلمي ابراهيم اسماعيل فياض امين الجامعة المساعد للشئون المالية و سامية احمد فوزي مصيلحي مدير عام مكتب رئيس الجامعة و عنايات محمد فرج ابو العلا مدير عام الادارة العامة لمشروعات الييئة و نجاة رمضان طه حمودة مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام ماجد سيد احمد مدير عام الادارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار و ضحي علي الحريزي مدير عام الادارة العامة للدراسات العليا والبحوث و اشرف السيد عرفة مدير عام الادارة العامة للشئون الادارية و امل رمضان عبد الرحمن مدير عام الادارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية و عماد الدين امون احمد مدير عام المدن الجامعية

جدير بالذكر أنه بذلك يكون رئيس الجامعة قد قام تسكين الوظائف الشاغرة بالجامعة لمسايرة التقدم و الاستقرار للجامعة.