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جامعة بورسعيد تعلن أسماء المتقدمين لمسابقة مديري العموم

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جامعة بورسعيد تعلن أسماء المتقدمين لمسابقة مديري العموم جامعة بورسعيد تعلن أسماء المتقدمين لمسابقة مديري العموم

أصدر الدكتور علاء الدين حامد رئيس جامعة بورسعيد، قرارًا بتعيين مديرى العموم بالجامعة بناء علي المسابقة التي أعلنت عنها الجامعة و تقدم إليها عدد كبير.

وشمل القرار كلا من عادل السيد محمد شعيب امين عام لكلية التجارة و بدرية حسن مسلم امين الجامعة المساعد للشئون الادارية و حلمي ابراهيم اسماعيل فياض امين الجامعة المساعد للشئون المالية و سامية احمد فوزي مصيلحي مدير عام مكتب رئيس الجامعة و عنايات محمد فرج ابو العلا مدير عام الادارة العامة لمشروعات الييئة و نجاة رمضان طه حمودة مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام ماجد سيد احمد مدير عام الادارة العامة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار و ضحي علي الحريزي مدير عام الادارة العامة للدراسات العليا والبحوث و اشرف السيد عرفة مدير عام الادارة العامة للشئون الادارية و امل رمضان عبد الرحمن مدير عام الادارة العامة للعلاقات الثقافية والعلمية و عماد الدين امون احمد مدير عام المدن الجامعية

جدير بالذكر أنه بذلك يكون رئيس الجامعة قد قام تسكين الوظائف الشاغرة بالجامعة لمسايرة التقدم و الاستقرار للجامعة.

 

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