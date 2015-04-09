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العجز التجاري البريطاني يصل أعلى مستوياته

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العجز التجاري البريطاني يصل أعلى مستوياته العجز التجاري البريطاني يصل أعلى مستوياته

أظهرت بيانات بريطانية الخميس، ارتفاع عجز تجارة السلع أكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر في فبراير مع تراجع قيمة الصادرات إلى أقل مستوى في أكثر من أربع سنوات.

وأظهرت الأرقام تراجعا في البيانات التجارية لشهر يناير التي بدت قوية في البداية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عجز تجارة السلع ارتفع إلى 10.34 مليار جنيه استرليني من 9.17 مليار في يناير وهو ما فاق توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز.

ونزلت صادرات السلع إلى 23.16 مليار استرليني في أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2010. ويرجع انخفاض الصادرات بالأساس إلى ضعف المبيعات إلى الولايات المتحدة.

واتسع العجز التجاري الكلي الذي يشمل تجارة الخدمات إلى 2.86 مليار استرليني من 1.54 مليار.

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