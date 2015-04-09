بالصور.. محافظ بنى سويف يزور الكنائس لتهنئة الأقباط بعيد القيامة

قام المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، بزيارة عدد من الكنائس والأديرة بمراكز بنى سويف وناصر وببا، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورافقه اللواء محمد أبو طالب، مدير الأمن، واللواء زكريا أبو زينة رئيس المباحث الجنائية.



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محافظ بنى سويف يقدم التهنئة لقيادات الكنائس

بدأت الجولة بالمرور على الكنيسة الكاثوليكية بمدينة بنى سويف، حيث قدم المحافظ التهنئة لوكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك نيافة القمص بولس فهمى، متمنيًا له ولشعب الكنيسة كل الأمنيات الطبية بعيد القيامة المجيد، وكان فى استقباله جمع غفير من الكهنة والآباء الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة التى تعكس عمق مشاعر المحبة والأخوة بين عنصرى الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.



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ويتحدث مع الحاضرين من قيادات الكنائس

وعقب ذلك توجه المحافظ إلى دير الأنبا أنطونيوس، ودير الأنبا بولا بمركز ناصر، وكان فى استقباله نيافة القمص فام الأنطونى، ورئيس مركز ومدينة ناصر، ولفيف من قيادات الدير، وجمع من الإخوة المسيحيين والمسلمين من أبناء مركز ناصر، حيث حرص المحافظ على تقديم التهنئة للجميع من المسلمين والمسيحيين مؤكدًا وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد.



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المحافظ يقدم التهنئة لوكيل مطرانية بنى سويف

واختتم المحافظ جولته بزيارة مطرانية ببا بمدينة ببا حيث قدم المحافظ التهنئة لنيافة الأنبا إسطفانوس وجمع غفير من الآباء والكهنة الذين عبروا عن تقديرهم لهذه الزيارة التى تعكس عمق مشاعر المحبة والأخوة بين عنصرى الأمة من المسلمين والأقباط من أبناء المحافظة.



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مدير الأمن والقيادات التنفيذية فى ضيافة القمص بولس فهمى