بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء مدرسة بقرية المرزوقية

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، يرافقه أحمد بدران البعلى، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية بتفقد ومتابعة إنشاءات مدرسة جديدة للتعليم الأساسى بقرية المرزوقية، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، والتى تم البدء فى تنفيذها منذ 36 يوما على مساحة إجمالية 2100 متر مربع لتضم 11 فصلا دراسيا منها تسعة مخصصة للتعليم الأساسى وفصلان لرياض الأطفال بجملة تكلفة ثلاثة ملايين جنيه.

وطالب المحافظ جميع المسئولين بمضاعفة حجم العمل بالمشروع، وضغط المدة والبرنامج الزمنى المحدد للانتهاء من المدرسة، مؤكدا أنه لابد من دخول المدرسة للخدمة الفعلية وبدء الدراسة بها بداية العام الدراسى القادم.

> كما طالب المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبدء من الآن فى تجهيز مستلزمات العملية التعليمية، والأثاث والأدوات اللازمة لتشغيل المدرسة فى الموعد المحدد، وذلك لتخيف العبء والمعاناة عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور من أبناء القرية وتوابعها.

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المحافظ أثناء الزيارة



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المحافظ والقيادات التنفيذية أثناء تفقد المدرسة



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لافتة ترحيب بالمحافظ



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المحافظ يطالب بسرعة الانتهاء من المدرسة