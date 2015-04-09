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ضبط عاطل فى الغردقة بحوزته ربع كيلو هيروين

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ضبط عاطل فى الغردقة بحوزته ربع كيلو هيروين ضبط عاطل فى الغردقة بحوزته ربع كيلو هيروين
تمكن قسم مباحث مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل فى الغردقة، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بتمكن الرائدين حازم الشيخ ومحمد صبحى معاونى مباحث المخدرات، من ضبط المدعو "أ.م" 23 سنة عاطل، وبحوزته 161 لفافة من مخدر الهيروين تزن ربع كيلو جرام، وذلك بشارع المدارس بالغردقة، كما عثر بحوزته على مبالغ مالية بالجنيه المصرى والدولار.
>وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع.

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مصر 365