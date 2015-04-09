"أوتوموتيف" تطالب برد المحكمة فى دعوى وقف تعامل الاستثمار مع الشركة

أقام إبراهيم السروجى الممثل القانونى للشركة التجارية للشرق الأوسط للسيارات "أوتوموتيف"، دعوى مخاصمة لرد هيئة المحكمة "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار حسونة توفيق فى الدعوى التى أقامتها وحملت رقم 12337 ضد قرار الهيئة العامة للاستثمار، بوقف التعامل مع الشركة باعتباره مخالفا للقانون.

وأوضحت الدعوى أن الدائرة السابعة التى تنظر الدعوى تنعقد يوم السبت من كل أسبوع وفوجئت الشركة بانعقادها يوم الاثنين، وأشارت إلى أنه على المحكمة أن تستشعر الحرج وتحيل الدعوى إلى دائرة أخرى إذا كانت هناك خصومة.