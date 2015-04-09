السجن 20 سنة لموظف متهم بالانضمام لجماعة الإخوان بالفيوم

حكمت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، وعضوية المستشارين باهر بهاء الدين صادق، وشريف عبد الحكيم، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعى، على المتهم "أحمد محمود زيدان خليل"، 28 سنة، موظف، ومقيم مركز سنورس، بالسجن المشدد 20 سنة، غيابيًا، لإدانته بالانضمام لجماعة محظورة، والمشاركة فى تظاهرة بدون إذن، والتجمهر، وتعريض سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر، وتعطيلها.

وترجع وقائع القضية إلى 10 يناير 2014، عندما شارك المتهم فى مسيرة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسى، انطلقت من أمام مسجد عبدالله وهبى بمدينة الفيوم، واتُّهم المشاركون فيها بقطع الطريق وإرهاب وترويع المواطنين، بحملهم أسلحة نارية، وأسلحة بيضاء، وعطلوا حركة المرور، وإثارة الفزع والرعب بين المواطنين، مرددين هتافات عدائية للجيش والشرطة.