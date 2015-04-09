مباحث التموين تصادر ٢٠ طن أسماك ورنجة فاسدة وتعلن عن تليفون للشكاوى

قبل حلول شم النسيم بأيام شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الأسواق بمناطق حلوان والزواية الحمراء والمرج، لمنع تداول أى منتجات فاسدة بالأسواق، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة والطازة الفاسدة قبل بيعها للمواطنين، حيث تم التحفظ على ٣ طن أسماك مجمدة وطازة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، إضافة إلى التحفظ على ١٧ طنا كأسماك مملحة ومدخنة فاسدة تم إبلاغ النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لـ"اليوم السابع" إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ووضع خطة للتأكد من توافر السلع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، وكذلك منع أى تداول للسلع الفاسدة، خاصة فى ظل إقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة والرنجة خلال ايام أعياد شم النسيم، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين ستعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، وللحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات أو فى الأموال المخصصة للدعم على أن يتم تحويله فورا للنيابة العامة، لردع البعض عن ارتكاب جرائمهم فى حق الشعب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين التجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين فى تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدى لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول السلع المدعمة خاصة الاستراتيجية ومكافحة الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا "كول سنتر رقم (19280)" لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.