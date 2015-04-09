أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي -
الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مباحث التموين تصادر ٢٠ طن أسماك ورنجة فاسدة وتعلن عن تليفون للشكاوى

Google+ Print
مباحث التموين تصادر ٢٠ طن أسماك ورنجة فاسدة وتعلن عن تليفون للشكاوى مباحث التموين تصادر ٢٠ طن أسماك ورنجة فاسدة وتعلن عن تليفون للشكاوى
قبل حلول شم النسيم بأيام شنت الإدارة العامة لمباحث والتجارة الداخلية حملات مكثفة على الأسواق بمناطق حلوان والزواية الحمراء والمرج، لمنع تداول أى منتجات فاسدة بالأسواق، وتم ضبط كميات كبيرة من الأسماك المملحة والطازة الفاسدة قبل بيعها للمواطنين، حيث تم التحفظ على ٣ طن أسماك مجمدة وطازة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، إضافة إلى التحفظ على ١٧ طنا كأسماك مملحة ومدخنة فاسدة تم إبلاغ النيابة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال اللواء مدحت عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث التموين لـ"اليوم السابع" إن اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أصدر تعليمات بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق ووضع خطة للتأكد من توافر السلع، ومنع أى شخص يتلاعب فى السلع المدعمة، وكذلك منع أى تداول للسلع الفاسدة، خاصة فى ظل إقبال المواطنين على شراء الأسماك المملحة والرنجة خلال ايام أعياد شم النسيم، لافتا إلى أن غرفة عمليات الإدارة العامة لمباحث التموين ستعمل على مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين، وللحفاظ على حقوقهم فى الحصول على سلع جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأن هناك تعليمات باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أى شخص يقوم بالتلاعب فى جودة المنتجات أو فى الأموال المخصصة للدعم على أن يتم تحويله فورا للنيابة العامة، لردع البعض عن ارتكاب جرائمهم فى حق الشعب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين التجارة الداخلية استمرار الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين فى تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدى لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول السلع المدعمة خاصة الاستراتيجية ومكافحة الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر، مشيرا إلى أن هناك خطا ساخنا "كول سنتر رقم (19280)" لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم

وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم