أخبار مصر العاجلة.. حبس "المستريح" 4 أيام على ذمة التحقيق

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار العاجلة، فى مقدمتها قرار نيابة الشئون المالية والتجارية بحبس ريان الصعيد، أحمد مصطفى، الشهير بـ"المستريح" 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بحجة توظيفها.

وضمت باقة الأخبار العاجلة من "اليوم السابع" تغطية لتطورات الأوضاع داخل الأراضى اليمنية، وسيطرة ميليشيات الحوثيين على مبنى وزارة الدفاع، فى الوقت الذى أعلنت فيه الخارجية المصرية إجلاء ما يزيد على 1000 مصرى من اليمن منذ بدء الأزمة.

وفى سيناء، تابع "اليوم السابع" تحركات القوات المسلحة ضد معاقل الإرهاب، والتى أسفرت عن تدمير 4 أنفاق حدودية وضبط 14 مشتبهًا بهم، فضلاً عن إعلان المتحدث العسكرى، العميد محمد سمير، مقتل 29 إرهابيًا على مدار الأيام الأربع الماضية، فضلاً عن تدمير ورشة لتصنيع العبوات الناسفة داخل وحدة صحية بمنطقة الشيخ زويد، وضبط 10 شكائر مادة "C4" شديدة الانفجار.. وفيما يلى أهم الأخبار العاجلة:

رسميًا.. حبس ريان الصعيد 4 أيام على ذمة التحقيق

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"عاصفة الحزم": إذا تواصلت السفن الإيرانية مع الحوثى سيكون لنا رد مناسب

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الحكومة: الأحزاب طالبت بعدم إجراء الانتخابات بفترة الامتحانات ورمضان

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المتحدث العسكرى : مقتل 29 عنصرا إرهابيا فى شمال سيناء خلال 4 أيام

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تدمير 4 أنفاق والقبض على 14 مشتبها بهم فى حملات أمنية بشمال سيناء

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تنظيم "أجناد مصر" الإرهابى يعترف بمقتل قائده وينصب خلفًا له

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كندا تدرج تنظيم "ولاية سيناء" على قائمة الإرهاب

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الراجحى: ملتزمون بتعاقدات قمة شرم الشيخ لاستصلاح 300 ألف فدان بمصر

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بالفيديو.. الحاجة نجيبة تشكر الرئيس السيسى وتدعو له: "ربنا يجعلك نصيرا للغلابة"

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حبس محافظ الشرقية بعهد الاخوان 4 سنوات مع الشغل وغرامة 50 الف جنيه

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تأجيل محاكمة "مرسى" و10 من قيادات الإخوان بـ"التخابر مع قطر" لـ20 إبريل

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"حصر أموال الإخوان" تكتشف مخالفات مالية بالمدارس المملوكة لابنة الشاطر

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بواب بالبحيرة يقتل زوجته السيرلانكية ويعترف بالواقعة فى ميكرفون المسجد

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حبس فتاة بالشرقية 4 أيام لتسترها على أبيها بعد حملها منه سفاحًا

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بعد شائعات مقتله.. نجل الفريق "خليفة حفتر" لـ"اليوم السابع": والدى بخير

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موجز أخبار محافظات مصر.. أب يعاشر ابنته وطالب يخنق عشيقته

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موجز الصحافة العالمية.. إرسال إيران سفنا حربية لـ عدن يهدد بصراع مع العرب

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موجز أخبار مصر للساعة1.. مقتل 29 إرهابياً فى شمال سيناء خلال 4 أيام

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