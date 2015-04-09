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مجلس الأمن الدولى لن يصوت على مشروع القرار الخليجى غدا

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مجلس الأمن الدولى لن يصوت على مشروع القرار الخليجى غدا مجلس الأمن الدولى لن يصوت على مشروع القرار الخليجى غدا
أفادت قناة الحدث منذ قليل، فى نبأ عاجل لها، أن مجلس الأمن لن يصوت على مشروع القرار الخليجى غدا الخاص بالأزمة اليمنية، بالإضافة إلى أن الدول العربية تتجه إلى رفض التعديلات الروسية على مشروع القرار الخليجى.

جدير بالذكر أن مشروع القرار الخليجى الخاص باليمن يتضمن مطالبة الحوثيين بإعادة السلاح، وإطلاق سراح المسئولين اليمنيين، كما يطالب المشروع بتوقيع عقوبات على المخلين بالسلم .
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