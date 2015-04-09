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لو أنت سمين وبتقف كتير خلى بالك أنت معرض لخشونة الركبة

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لو أنت سمين وبتقف كتير خلى بالك أنت معرض لخشونة الركبة لو أنت سمين وبتقف كتير خلى بالك أنت معرض لخشونة الركبة
يقضى الكثير من الأشخاص أوقاتا فى الوقوف لفترات طويلة، وذلك على حسب بعض الوظائف التى تتطلب الوقوف، فتؤدى إلى الإصابة بمشاكل العظام والركبة.

وحول هذا يقول الدكتور مراد عاصم استشارى العلاج الطبيعى، إن هناك بعض الوظائف التى يتم فيها الوقوف لفترات طويلة خلال اليوم، حيث يكون الأشخاص العاملون بها أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفصل الوظيفى، لأن الوقوف أكثر من 3 ساعات ينتج عنه تحميل على أربطة وغضاريف الركبة.

يستطرد فى حديثة قائلا: "إذا كان الشخص مصابا بزيادة فى الوزن ويقف لفترات طويلة، فيكون أكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة، بسبب الوزن الزائد المحمل على الركبة والذى ينتج عنه احتكاك يتسبب فى الإصابة بالالتهابات، والتى تظهر فى شكل أعراض تورم بالركبة مع وجود ألم شديد.

ويشير أنه فى حالة الإصابة بالتهابات وخشونة الركبة، العلاج يكون بتناول دواء وعلاج طبيعى وبعض التدريبات الطبية التى يحددها الطبيب، مؤكدا على اتباع بعض النصائح للوقاية من آلام الركبة والمفاصل، كالحركة بشكل مستمر وعدم الوقوف لفترة طويلة دون الجلوس أو تحريك الساقين وممارسة بعض الرياضات التى تساعد على عمل المفاصل بشكل سليم.

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مصر 365