القبض على مهاجم حارس السفارة الأمريكية فى العاصمة القطرية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أحد حراس السفارة الأمريكية فى قطر تعرض لإصابات طفيفة إثر الاعتداء عليه.

وقالت فى بيان لها إن الحارس أصيب بإصابات طفيفة جراء الاعتداء عليه اليوم الخميس وإن السلطات القطرية تحتجز المهاجم.

لم يكشف البيان عن هوية الحارس، كما لم يقدم تفاصيل بشأن هوية المهاجم.

يشار إلى أن أعمال العنف ضد الأجانب أو الأهداف الأجنبية نادرة الحدوث فى قطر، التى تستضيف قاعدة العديد الجوية، التى تعد المحور الرئيسى لتنسيق مشاركات طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لشن غارات ضد الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا.

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