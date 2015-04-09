أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي -
الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

القبض على مهاجم حارس السفارة الأمريكية فى العاصمة القطرية

Google+ Print
القبض على مهاجم حارس السفارة الأمريكية فى العاصمة القطرية القبض على مهاجم حارس السفارة الأمريكية فى العاصمة القطرية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن أحد حراس السفارة الأمريكية فى قطر تعرض لإصابات طفيفة إثر الاعتداء عليه.

وقالت فى بيان لها إن الحارس أصيب بإصابات طفيفة جراء الاعتداء عليه اليوم الخميس وإن السلطات القطرية تحتجز المهاجم.

لم يكشف البيان عن هوية الحارس، كما لم يقدم تفاصيل بشأن هوية المهاجم.

يشار إلى أن أعمال العنف ضد الأجانب أو الأهداف الأجنبية نادرة الحدوث فى قطر، التى تستضيف قاعدة العديد الجوية، التى تعد المحور الرئيسى لتنسيق مشاركات طائرات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لشن غارات ضد الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365