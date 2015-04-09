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"عاصفة الحزم": حرس الحدود تواصل استهداف أى تجمعات للحوثيين قرب السعودية

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"عاصفة الحزم": حرس الحدود تواصل استهداف أى تجمعات للحوثيين قرب السعودية "عاصفة الحزم": حرس الحدود تواصل استهداف أى تجمعات للحوثيين قرب السعودية
أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربى المشترك "عاصفة الحزم"، العميد ركن أحمد عسيرى، أن المتمردين الحوثيين والعناصر التابعة لها من الجيش اليمنى المتمرد على الشرعية يعملون على تخزين الأسلحة والذخيرة وبعض الآليات داخل المناطق السكانية بتواطؤ من شيوخ القبائل، مشددا على أن مثل هذه الأعمال لن تترك وسيتم التعامل معها.

وأضاف "العسيرى"، خلال المؤتمر الصحفى، أن ميليشيات الحوثى والعناصر المسلحة التابعة للرئيس السابق على عبد الله صالح باتت معزولة وغير مترابطة، مشدداً على أن القوات العربية ستواصل قصفها لبؤر المتمردين، مضيفًا: القوات البرية وحرس الحدود تواصل استهداف أى تجمعات للحوثيين على الحدود.

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مصر 365

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