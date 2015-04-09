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17 قتيلا لقوات الأسد فى هجوم لتنظيم داعش وسط سوريا

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17 قتيلا لقوات الأسد فى هجوم لتنظيم داعش وسط سوريا 17 قتيلا لقوات الأسد فى هجوم لتنظيم داعش وسط سوريا
قتل 17 عنصرا على الاقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها فى هجوم شنه تنظيم داعش اليوم الخميس على حاجزين فى ريف حمص فى وسط البلاد، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال المرصد فى بيان ان "17 عنصرا على الاقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها قضوا فى هجوم لتنظيم داعش على حاجزى ام التبابير وحنورة الواقعين فى شرق منطقة الفرقلس فى ريف حمص الشرقي".

واشار المرصد الى ان مقاتلى التنظيم "فصلوا رؤوس ثلاثة منهم عن اجسادهم" واستولوا على "أسلحة وذخائر"، لافتا الى خسائر بشرية مؤكدة فى صفوف التنظيم من دون تفاصيل عن عددهم.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لفرانس برس ان "تنظيم داعش يكرر هجماته فى الفترة الاخيرة فى ريف حمص الشرقى فى محاولة لاحراز تقدم نحو المناطق الوسطى الخاضعة لسيطرة قوات النظام ورفع شعبيته فيها، وتسيطر قوات النظام على معظم محافظة حمص فيما هناك وجود محدود لمقاتلى التنظيم فى الريف الشرقى للمحافظة.

وشن مقاتلو التنظيم فى العشرين من الشهر الماضى هجوما مماثلا استهدف حواجز ومواقع تابعة لقوات النظام فى منطقة السخنة فى ريف حمص الشرقي، ما اسفر عن مقتل نحو عشرين عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين.

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مصر 365