أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي -
الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صورة - فريق الأسبوع 24 من الدوري المصري .. الزمالك حاضر رغم الغياب

Google+ Print
صورة - فريق الأسبوع 24 من الدوري المصري .. الزمالك حاضر رغم الغياب صورة - فريق الأسبوع 24 من الدوري المصري .. الزمالك حاضر رغم الغياب

يقدم FilGoal.com فريق الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وادي دجلة فاز على الداخلية في لقاء مؤجل، بينما غاب الزمالك عن المشاركة في الجولة الـ24 من المسابقة.

غاب الزمالك ولم يغب لاعبي الفريق السابقين، ثنائي الدفاع محمود فتح الله وصلاح سليمان مع هداف الفريق السابق مؤمن زكريا.

من دجلة تألق هيثم محمد في حماية مرمى الفريق في اللقاء المؤجل أمام الداخلية، بينما تكفل المهاجم دودي الجباس في قيادة الفريق للفوز.

عمرو بركات لاعب الزمالك الأسبق قاد فريقه المقاصة لانتصار هام أمام المقاولون العرب.

فمن برأيك نجم الجولة؟ شاركنا برأيك عبر التعليقات..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي

وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي