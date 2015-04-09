صورة - فريق الأسبوع 24 من الدوري المصري .. الزمالك حاضر رغم الغياب

يقدم FilGoal.com فريق الجولة الـ24 من الدوري المصري.

وادي دجلة فاز على الداخلية في لقاء مؤجل، بينما غاب الزمالك عن المشاركة في الجولة الـ24 من المسابقة.

غاب الزمالك ولم يغب لاعبي الفريق السابقين، ثنائي الدفاع محمود فتح الله وصلاح سليمان مع هداف الفريق السابق مؤمن زكريا.

من دجلة تألق هيثم محمد في حماية مرمى الفريق في اللقاء المؤجل أمام الداخلية، بينما تكفل المهاجم دودي الجباس في قيادة الفريق للفوز.

عمرو بركات لاعب الزمالك الأسبق قاد فريقه مصر المقاصة لانتصار هام أمام المقاولون العرب.

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