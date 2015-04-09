المغرب التطواني يحدد موعد مواجهة الأهلي

حدد نادي المغرب التطواني يوم الأحد الموافق 19 من شهر أبريل الجاري لمواجهة الأهلي المصري.

الأهلي يحل ضيفا على المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وسيستضيف ملعب "سانية الرمل" بتطوان في تمام الثامنة مساء مواجهة المغرب والأهلي.

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الأهلي تأهل إلى دور الـ16 بعد اكتساح الجيش الرواندي بثنائية ذهابا وإيابا، بينما ضرب المغرب التطواني موعدا مع الأهلي بعد تخطي كانو بيلارز النيجيري 5-2 بمجموع المباراتين.

وأكد نادي المغرب التطواني عبر موقعه الرسمي اختيار موعد الـ19 من الشهر الجاري لمواجهة الأهلي.