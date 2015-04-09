أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا -
فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟ -
سعاد صالح: «يجوز الجمع بين صلاتين دون عذر.. أنا باصلي ظهر وعصر مع بعض» -
هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟ -
الأحد.. بدء تلقي طلبات تشغيل الشباب في مشروعات البترول ببورسعيد -
الغضبان: بورسعيد في طريقها لتصبح محافظة صناعية وسياحية ولوجستية -
السيسي لـ«ماكين»: نرسخ دولة القانون.. ونحترم حقوق الإنسان -
وزير الخزانة الأمريكي: ندعم مصر في الإصلاح الاقتصادي -
الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المغرب التطواني يحدد موعد مواجهة الأهلي

Google+ Print
المغرب التطواني يحدد موعد مواجهة الأهلي المغرب التطواني يحدد موعد مواجهة الأهلي

حدد نادي المغرب التطواني يوم الأحد الموافق 19 من شهر أبريل الجاري لمواجهة الأهلي المصري.

الأهلي يحل ضيفا على المغرب التطواني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وسيستضيف ملعب "سانية الرمل" بتطوان في تمام الثامنة مساء مواجهة المغرب والأهلي.

طالع - الزمالك يحدد موعد مواجهة الفتح

الأهلي تأهل إلى دور الـ16 بعد اكتساح الجيش الرواندي بثنائية ذهابا وإيابا، بينما ضرب المغرب التطواني موعدا مع الأهلي بعد تخطي كانو بيلارز النيجيري 5-2 بمجموع المباراتين.

وأكد نادي المغرب التطواني عبر موقعه الرسمي اختيار موعد الـ19 من الشهر الجاري لمواجهة الأهلي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع