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الزمالك ' مستاء ' من تقديم موعد مباراته مع سموحة

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الزمالك ' مستاء ' من تقديم موعد مباراته مع سموحة الزمالك ' مستاء ' من تقديم موعد مباراته مع سموحة

أبدى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك استيائه من تبكير موعد مباراة فريقه مع سموحة يوم الثلاثاء المقبل لتقام في الثالثة عصرا بدلا من الرابعة.

ويحل الزمالك ضيفا على سموحة في استاد الإسكندرية متصدرا الدوري المصري برصيد 48 نقطة، بينما سموحة يأتي بالترتيب 13 وفي جعبته 28 نقطة.

وقال يوسف في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للزمالك: "أتعجب من تغيير موعد المباراة على الرغم من إبلاغنا رسميا بإقامتها في الرابعة من قبل اتحاد الكرة".

وأكد يوسف على استيائه من إقامة المباراة في الثالثة.

وكان سموحة قد طلب تعديل موعد مباراته مع الزمالك يوم الثلاثاء من أجل السفر للكونجو لمواجهة ليوبار في دوري أبطال إفريقيا عقب اللقاء مباشرة.

ويلعب سموحة مع ليوبار يوم 17 أي بعد ثلاثة أيام من مواجهة الزمالك، وسيكون السفر عن طريق المغرب.

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