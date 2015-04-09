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الأزهر الشريف: مصر ماضية نحو التقدم والاستقرار ولو كره الحاقدون

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الأزهر الشريف: مصر ماضية نحو التقدم والاستقرار ولو كره الحاقدون الأزهر الشريف: مصر ماضية نحو التقدم والاستقرار ولو كره الحاقدون
أدان الأزهر الشريف الحادث الإرهابى الأثيم الذى استهدف مدرعة لإحدى الدوريات الأمنية بمدينة العريش بشمال سيناء، وأسفر عن استشهاد اثنين، وإصابة 3 مجندين.

وأكد الأزهر الشريف فى بيان له أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تعيق رجال الجيش والشرطة عن دورهم فى القضاء على الإرهاب اللعين، وأن ماضية نحو التقدم والاستقرار ولو كره الحاقدون.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص المواساة والتعازى للشعب المصرى وأسر الضحايا فى شهداء الواجب الوطنى، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


>- ليلة دامية بشمال سيناء.. استشهاد ضابطين وإصابة 3 مجندين فى استهداف مدرعة شرطة بعبوة ناسفة فى العريش.. مصرع 11 مدنيا وإصابة 6 آخرين إثر سقوط قذيفة على منزل بالشيخ زويد.. وضبط مخابئ سلاح و20 مشتبها بهم

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