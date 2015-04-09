موجز أخبار محافظات مصر.. أب يعاشر ابنته وطالب يخنق عشيقته

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم الخميس، أبرزها تقدم فتاة فى بداية العقد الثالث من العمر، بمحضر بمركز شرطة منيا القمح، اليوم الخميس، تتهم فيه والداها بمعاشرتها جنسيا والإنجاب منها سفاحا والتخلص من الطفل بعد ولادته، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على نيابة منيا القمح، برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وشهدت قرية الجزايرى التابعة لمركز الرحمانية بالبحيرة، واقعة مؤسفة حيث قام بواب عمارة يعانى من اضطرابات نفسية بقتل زوجته، (سيرلانكية الجنسية) وتحمل الجنسية المصرية أيضا، لخلافات زوجية بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من كشف غموض مقتل طالبة بالثانوى بدائرة مركز كفر الدوار وتبين أن مرتكب الحادث طالب بكلية الهندسة ارتبط عاطفيا بالفتاة وخنقها لمروره بضائقة مالية من أجل سرقة جهاز اللاب توب الخاص بها وتليفونها المحمول.

وقرر المستشار أحمد عبد الحى مدير نيابة كفر الشيخ تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام لنيابات كفر الشيخ حبس "أ.ف" رائد شرطة أربعة أيام على ذمة التحقيق، لقتله جاره بضربه بشومة على رأسه عقب مشادة كلامية بينهما.

وإلى أهم الأخبار..

- فتاة تتهم والدها بمعاشرتها جنسيا والإنجاب منه سفاحا بمنيا القمح بالشرقية

- بواب بالبحيرة يقتل زوجته السيرلانكية ويعترف بالواقعة فى ميكرفون المسجد

- طالب هندسة يخنق عشيقته طالبة الثانوى للاستيلاء على تليفونها ولاب توب

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>- نيابة كفر الشيخ تقرر حبس ضابط شرطة 4 أيام لاتهامه بقتل جاره

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