مدحت صالح يحيى حفل الربيع بالأوبرا الأحد المقبل

يحى المطرب مدحت صالح وعازف البيانو عمر سليم الحفل المقام بمناسبة أعياد الربيع بدار الأوبرا، وذلك فى الثامنة مساء الاحد 12 ابريل على المسرح الكبير .

> مدحت تشاركه إحياء الحفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى،ونجوم الغناء بها رحاب مطاوع ، رحاب عمر ، ياسمين على ، هانى عامر وعصام محمود .

> وتتقول ايناس عبد الدايم إن دار الأوبرا المصرية تهدف من خلال هذه الحفلات إلى تقديم الفنون الجادة إلى الجمهور من أجل حفظ تراث الطرب وتعريف الشباب بجزء مهم من تاريخ الفنون والموسيقى العربية. بالاضافة إلى إتاحة الفرصة للأصوات المتميزة من سوليستات فرق الموسيقى العربية بالأوبرا للإعلان عن أنفسهم فى تجسيد لفكرة تواصل الأجيال .

> من جانبه اكد مدحت صالح ان دار الأوبرا بيته الذى يرغب دائماً في التواجد علي مسرحه وبين جماهيره المتذوقه للفنون الراقية، كما ابدى سعادته باحياء حفل عيد الربيع فى اكبر الصروح الفنية والثقافية فى مصر والشرق الاوسط .