الجمعة..منتدى أطباء الكبد ينظمون اللقاء العلمى العشرين بالفيوم

يعقد منتدى أطباء الكبد والجهاز الهضمى بالفيوم يوم الجمعة 14يونيو الحالى يوما علميا موسعا لأطباء الفيوم فى اللقاء العشرين وذلك بمناسبة تشغيل وبدء العمل بمركز علاج الفيروس الكبدى ( سى ) بمستشفى الفيوم العام والذى يتبع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة ويخضع للإشراف الجامعى لقسم الكبد بكلية الطب بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور أحمد على جمعة رئيس وحدة الكبد والمتوطنة بطب الفيوم.

وصرح الدكتور مصطفى حمدى بكر استشارى الكبد والمناظير بمستشفى الفيوم العام ومدير المركز الجديد أن المركز يخدم جميع مواطنى الفيوم المصابين بفيروس ( سى ) الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحى حيث سيتم علاجهم بعقار الإنترفيرون طويل المفعول بالمجان لمدة عام كامل عن طريق استخراج قرار بالعلاج على نفقة الدولة من وزارة الصحة طبقا لبروتوكولات العلاج المتعارف عليها عالميا.

ويستضيف منتدى أطباء الكبد والجهاز الهضمى بالفيوم برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب الإبجيجى فى هذا اللقاء العلمى عالم الكبد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد بطب القاهرة ونائب رئيس جامعة القاهرة والرئيس الأسبق للاتحاد العالمى للكبد الذى يلقى محاضرة عن علاج فيروس ( سى).

يذكر أن الدكتور جمال عصمت هو المشرف العلمى على مراكز علاج فيروس ( سى ) المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية وهو حائز على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الطبية عام 2010 وقد كرمه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بيوم العلم الذى أقيم فى أبريل 2013 وحرص الرئيس خلال تكريمه على إبراز دوره الطبى البارز وأصر على اصطحابه أمام المنصة وقال للحاضرين إنه طبيبه الخاص الذى كان مشرفا على علاجه.