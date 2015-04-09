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اضبط ضغطك المرتفع تقى نفسك من جلطة العين

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اضبط ضغطك المرتفع تقى نفسك من جلطة العين اضبط ضغطك المرتفع تقى نفسك من جلطة العين
قد يعانى بعض الأشخاص من ارتفاع ضغط الدم، الذى يعد عاملا فى الإصابة بجلطات العين.

وفى هذا السياق يقول الدكتور خالد عامر استشارى جراحة الشبكية بالمركز القومى للعيون: إن جلطة العين، عبارة عن انسداد فى الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين، مما ينتج عنها ضعف شديد فى النظر، لافتا إلى أن الجلطة تنقسم إلى نوعين جزئية وكاملة، الجزئية ناتجة عن انسداد جزئى فى الأوعية الدموية المغذية لشبكية العين، أما الجلطة الكاملة فهى انسداد كامل لا يغذى العين، وإذا كان الانسداد فى الشرايين فيعد من أصعب الجلطات لأنها المسئولة عن تغذية الشبكية.

ارتفاع ضغط الدم السبب الرئيسى لإصابة بجلطات العين:


>يستكمل د. خالد عامر حديثة قائلا: 99% من السبب الرئيسى لحدوث جلطة فى العين هو ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع والكولسترول فى الدم والإصابة بأمراض القلب المصاحبة بجلطات فى مسار الدم، مضيفا أن أعراض المرض تظهر على هيئة ضعف شديد فى الإبصار.

يشير أنه فى حالة الإصابة بجلطة العين، إذا كانت جزئية يتم المحاولة بإزالة الجلطة أو تحريكها من مكانها، الذى يغلق الأوعية الدموية التى تسد الشبكية، وفى هذه الحالة يكون التعافى أفضل، وإذا كانت الجلطة كاملة ينتج عنها انسداد كامل فى الأوعية المغذية للشبكية.

نصائح للوقاية من جلطة العين:


>يوصى استشارى جراحة الشبكية ببعض النصائح للوقاية من التعرض لجلطة العين، ضبط مستوى ضغط الدم وعلاج الدهون والكولسترول فى الدم وفى حالة الإصابة بأمراض القلب يجب تلقى العلاج المناسب.

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