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القبض على 3 عاطلين سرقوا سائق تاكسى بالغردقة تحت تهديد السلاح

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القبض على 3 عاطلين سرقوا سائق تاكسى بالغردقة تحت تهديد السلاح القبض على 3 عاطلين سرقوا سائق تاكسى بالغردقة تحت تهديد السلاح
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط 3 عاطلين قاموا بسرقة سائق تاكسى تحت تهديد السلاح وتعدوا عليه بالضرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتلقى الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث قسم شرطة أول الغردقة بلاغا من "حسانى على أحمد" سائق تاكسى 23 سنة مقيم بمساكن ابو عشرة، يفيد بأن 3 اشخاص استوقفوه بمنطقة الذهبية وطلبوا توصيلهم لمساكن ابو عشرة وأشهروا السلاح فى وجه وتعدوا عليه بالضرب وسرقوا منه هاتف محمول ومبلغ مالى 700 جنيه، وتم أخطار العميد أحمد الصادق مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بالواقعة، حيث شكل فريق بحث قاده الرائد أسامه مهران وشارك فيه النقببين حمدى السيد ومصطفى عكاشه معاونى المباحث.
>وتبين من التحريات ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو " محمد. م " عاطل مقيم قنا دندرة، و " إسلام. ج" ٢٢ سنة عاطل مقيم الملاحة الغردقة ومتهم فى عدة قضايا سرقة وكذلك " ياسر. ع " 19 سنة عاطل ومقيم الملاحة الغردقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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