مكياج مميز لإطلالة العمامة البرتقالية والعدسات الخضراء

يبدو أن موضة العمامة هي الأكثر رواجاً بين الشابات هذا الصيف، بألوانها الصيفية المنعشة. في هذا السياق، كان لا بد من التطرق إلى حساسية المكياج المعتمد مع العمامة، لاسيما تلك

ذات الألوان الصيفية القوية والمطبعة؛ كونها تضيف الكثير من الانعكاس اللوني على الوجه، وتحتاج لتنسيق متقن كي لا نقع في فخ الألوان وتتحوّل الإطلالة إلى كارثة جمالية.

اليوم، اخترنا الحديث عن إطلالة العمامة البرتقالية والمكياج المناسب لها .

ولهذه الإطلالة تحتاجين إلى :

-أساس للوجه بلون طبيعي قريب من لون بشرتك.

- قلم كحل أسود .

-أي لاينر أخضر بدرجة مناسبة للون عينيك.

-بودرة شفافة للجفنين.

ظلال عيون برتقالية اللون.

-بودرة خدود برتقالية اللون.

-أحمر شفاه من تدرجات اللون الطبيعي.

تطبيق المكياج :

2- استخدمي كريم التصحيح على وجهك ورقبتك، بشكل متساوٍ وبلون يليق بلون بشرتك.

3- طبّقي ظلال العيون البرتقالية.

4- القليل من البودرة الشفافة على جفنيك العلويَّين، وتحت حاجبيك، سيُضفي على العين إطلالة مميزة.

5- طبّقي الأي لاينر برسمة العين المجنحة

6- أضيفي الكحل الأسود من بداية خط العين على الجفن السفلي وحتى نهايته لرسم جناح أسفل العين .

7- لا تنسي الماسكرا فهي تمنح العين جمالاً مميزاً.

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