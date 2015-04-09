مصدر أمنى: ضيق الشوارع أعاق رجال الإطفاء فى إخماد حريق مصنع الزيوت

أكد مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية، أن ضيق الشوارع المؤدية لمكان حريق مصنع الزيوت بشارع ببيبرس بالغورية فى منطقة الأزهر تسبب فى تعذر وصول سيارات المطافئ ومد رجال الإطفاء خراطيم كبيرة الحجم لمسافات طويلة لإخماد النيران.

كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مصنع زيوت بالأزهر، وانتقل اللواء جمال حلاوة نائب المدير وبصحبته سيارات الإطفاء فى محاولة لإخماد الحريق.

ويحاول رجال الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، وذلك بتسلق أعلى المبانى المجاورة ومحاولة الإطفاء.

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