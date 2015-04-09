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ضبط 1668 هاربًا من أحكام قضائية وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات بالغربية

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ضبط 1668 هاربًا من أحكام قضائية وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات بالغربية ضبط 1668 هاربًا من أحكام قضائية وتحصيل 13 ألف جنيه غرامات بالغربية
شنت المباحث الجنائية بالغربية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى حملة قادها اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية والعميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية، لضبط الهاربين من الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1668 هاربًا من أحكام قضائية، منهم ضبط 909 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و772 محكوما عليه فى غرامات و30 محكومًا عليه مخالفات و7 محكوم عليهم فى جناية، وتحصيل 13546 جنيهًا، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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