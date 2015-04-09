الحماية المدنية: المعمل الجنائى سيحدد أسباب وخسائر حريق مصنع الزيوت

قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إن غرف العمليات دفعت بـ 20 سيارة إطفاء و 3 خزانات استراتيجية وسيطرت على حريق مصنع الزيوت فى منطقة الأزهر دون خسائر بشرية عقب تلقيها بلاغ بنشوب النيران.

وأضاف مدير الإدارة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المعمل الجنائى هو من سيحدد الأسباب التى أدت لنشوب الحريق والخسائر التى نجمت عنه، مشيرا الى انه تم منع امتداد النيران الى باقى العقارات المجاورة.

كان اللواء ممدوح عبد القادر مدير الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران فى مصنع زيوت بالأزهر، وانتقل نائبه اللواء جمال حلاوة وبصحبته سيارات الإطفاء لإخماد الحريق.