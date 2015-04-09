البنك الأهلى يتبرع بـ150 مليون جنيه لتطوير منطقة "غيط العنب" بالإسكندرية

تبرع البنك الأهلى المصرى بملبغ 150 مليون جنيه لصالح مشروع التطوير الحضارى لمنطقة "غيط العنب" العشوائية بمحافظة الإسكندرية.

وقالت محافظة الإسكندرية، فى بيان صحفى، منذ قليل، إن كلا من هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، واللواء محمد الزملوط، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، تفقدوا مشروع التطوير الحضارى بغيط العنب، وذلك فى إطار تبرع البنك بـ150 مليون جنيه لصالح مشروع التطوير الحضارى لغيط العنب، وذلك للمساهمة فى سرعة إنجاز تطوير العشوائيات.

وخلال الجولة أعرب المسيرى عن سعادته بهذا العمل الذى يساهم فى الإسراع لدفع عجلة التنمية المصرية، والذى يعد أولى اهتمامات الدولة، وذلك بإزالة المناطق العشوائية وإحلال مجمعات سكنية حضارية بدلا منها ولكن بطريقة صحيحة تعويضية للمواطن المصرى الذى يستحق العيش بكرامة إنسانية تليق به، متمنيًا من الجميع المساهمة فى مثل تلك المشروعات للنهوض بالدولة المصرية.

يأتى هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويهدف إلى تطوير منطقة غيط العنب وذلك ببناء مجمع سكنى يتكون من 1700 وحدة سكنية كمرحلة أولى، بالإضافة إلى بناء مسجد ومستشفى وقسم شرطة ومركز تدريب مهنى ومعهد تمريض للذكور ومبنى للورش لتشجيع المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى إنشاء مول تجارى، كما سيتم إنشاء مركز لخدمة المواطنين من شهر عقارى وسجل مدنى ومكتب بريد وغيره.

ويقع هذا المشروع فى منطقة من أهم مناطق الإسكندرية حيث يتميز بوجود منطقة صناعية كبرى، بالإضافة إلى وجود مجمع مدارس سيتم تطويرها أيضًا كنموذج يحتذى به فى تطوير العشوائيات، كما سيعمل هذا المشروع على إنشاء محور جديد غرب الإسكندرية، مما يساهم بدوره فى حل التكدس المرورى من طريق قناة السويس المدخل الرئيسى للإسكندرية.