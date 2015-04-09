عودة 140 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 51 غادروا البلاد متسللين

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، اليوم الخميس، إن متابعة الحالة الأمنية بمنفذ السلوم البرى على مدار الوقت، رصدت وصول 140 مصريًا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 51 سبق أن غادروا البلاد بطرق غير شرعية، ولا يحملون أوراقًا تثبت مغادرتهم البلاد، وتم إنهاء إجراءات دخولهم البلاد، بعد فحصهم جنائيًا وسياسيًا.

وأشار مدير أمن مطروح إلى تراجع أعداد عودة المصريين من ليبيا، بشكل كبير، وعودتها لمعدلاتها الطبيعية منذ حوالى شهر عقب تزايد أعداد العائدين خلال الأزمة التى أعقبت إعدام 21 مصريًا على أيدى الجماعات الإرهابية بليبيا.

واستقبل منفذ السلوم، منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 140 مصريًا عائدين من ليبيا، منهم 140 سبق أن غادروا البلاد بطريقة شرعية، و51 غادروا بطريقة غير شرعية، ليصل إجمالى العائدين من ليبيا، طبقًا لبيانات الوصول والسفر الرسمية بالمنفذ، إلى 36 ألفًا و511 مصريًا، منذ 16 فبراير الماضى، عقب توجيه سلاح الجو المصرى الضربات الجوية لمعاقل الجماعات الإرهابية فى ليبيا، ردًا على ذبح 21 مصريًا هناك.

- عودة 235 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 122 غادروا البلاد متسللين (تحديث)

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- عودة 156 مصرياً من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 36 غادروا البلاد متسللين

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- عودة 127 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم بينهم 37 غادروا متسللين

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