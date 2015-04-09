محافظ قنا يفتتح تطوير مدرسة التربية الفكرية

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، تطوير مدرسة التربية الفكرية بالتعاون مع جمعية الأسرة المتآلفة لرعاية المعاقين ذهنيا برعاية مؤسسة فودافون مصر للتنمية المجتمعية بحضور محمد الألفى عضو مجلس إدارة جمعية الأسر المتآلفة، والمهندس محمد حنه رئيس مؤسسة فودافون مصر وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وافتتح المحافظ معارض الأنشطة المدرسية ( الصحافة – المنتجات الزراعية والاقتصاد المنزلى – المشغولات الخشبية – التربية الفنية – الخياطة والمشغولات اليدوية)، مؤكدا أهمية مثل هذه الأنشطة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لأنها تساهم بشكل فعال فى استثمار ما لديهم من قدرات وإمكانات واستعدادات إلى أقصى درجة ممكنة كما تعدهم لمواجهة تحديات الحياة كما تساعدهم على تحقيق ذاتهم وتزيد من رغبته فى التعليم.
>وأشارت نجوى جمعة السكرتير العام للجمعية أن الأسر المتآلفة قامت بتطوير وتجميل المدرسة الفكرية بقنا لتكون نموذجا يحتذى به على مستوى الجمهورية، كما تم إعداد مراكز للتدريب المهنى بالمدرسة لإكساب ذوى الاحتياجات الخاصة المهارات الفنية اللازمة وإعدادهم لسوق العمل كما تم توفير الأدوات والأجهزة الرياضية وتنجيل ملعب المدرسة للتدريب على الأنشطة والألعاب الرياضية التى تلائم حالات الإعاقة والتى تساعدهم على تحقيق النمو العقلى والبدنى والاجتماعى والنفسى والاعتماد على أنفسهم .
>وأكد المهندس محمد حنة ان مؤسسة فودافون مصر تفخر بمشاركتها جمعية الأسر المتآلفة فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة انطلاقا من قناعتها بضرورة أن تقوم بواجبها تجاه المجتمع الذى تعمل فيه، حيث تعطى المؤسسة اهتماما خاصا بقضايا التعليم وصحة الأطفال والشباب وتنمية المجتمع والسعى لتوفير بيئة تعليمية أفضل لطلاب المدارس الابتدائية .
>وأثنى محافظ قنا على عملية تطوير المدرسة الفكرية وتأثيرها الايجابى على الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة كما طالب بمراعاة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا على أهمية مشاركتهم فى المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .
>وافتتح المحافظ معارض الأنشطة المدرسية ( الصحافة – المنتجات الزراعية والاقتصاد المنزلى – المشغولات الخشبية – التربية الفنية – الخياطة والمشغولات اليدوية)، مؤكدا أهمية مثل هذه الأنشطة للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة لأنها تساهم بشكل فعال فى استثمار ما لديهم من قدرات وإمكانات واستعدادات إلى أقصى درجة ممكنة كما تعدهم لمواجهة تحديات الحياة كما تساعدهم على تحقيق ذاتهم وتزيد من رغبته فى التعليم.
>وأشارت نجوى جمعة السكرتير العام للجمعية أن الأسر المتآلفة قامت بتطوير وتجميل المدرسة الفكرية بقنا لتكون نموذجا يحتذى به على مستوى الجمهورية، كما تم إعداد مراكز للتدريب المهنى بالمدرسة لإكساب ذوى الاحتياجات الخاصة المهارات الفنية اللازمة وإعدادهم لسوق العمل كما تم توفير الأدوات والأجهزة الرياضية وتنجيل ملعب المدرسة للتدريب على الأنشطة والألعاب الرياضية التى تلائم حالات الإعاقة والتى تساعدهم على تحقيق النمو العقلى والبدنى والاجتماعى والنفسى والاعتماد على أنفسهم .
>وأكد المهندس محمد حنة ان مؤسسة فودافون مصر تفخر بمشاركتها جمعية الأسر المتآلفة فى رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة انطلاقا من قناعتها بضرورة أن تقوم بواجبها تجاه المجتمع الذى تعمل فيه، حيث تعطى المؤسسة اهتماما خاصا بقضايا التعليم وصحة الأطفال والشباب وتنمية المجتمع والسعى لتوفير بيئة تعليمية أفضل لطلاب المدارس الابتدائية .
>وأثنى محافظ قنا على عملية تطوير المدرسة الفكرية وتأثيرها الايجابى على الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة كما طالب بمراعاة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مؤكدا على أهمية مشاركتهم فى المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .