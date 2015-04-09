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مورينيو: أنا ضد الكرة الذهبية

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مورينيو: أنا ضد الكرة الذهبية مورينيو: أنا ضد الكرة الذهبية

أكد جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أنه لا يحب فكرة التركيز التي تعطيها جائزة الكرة الذهبية على الأداء الفردي للاعبين، بدلا من التركيز على نجاح الفريق ككل.

وكان آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال قد أكد في وقت سابق أنه لا يحب الكرة الذهبية أيضا، موضحا أنه يحب إعطاء الجوائز للفريق ككل، وهو ما وافقه فيه المدرب البرتغالي.

وأوضح مدرب تشيلسي في تصريحاته لصحيفة "تيليجراف" قائلا:"أعتقد أن فينجر قال أمرا هاما، هو ضد الكرة الذهبية، وهو محق في ذلك".

وأضاف"في الوقت الحالي التركيز أصبح على الأداء الفردي فقط، كرة القدم أصبحت تفقد معناها، وهو أن الإنجاز يحسب للفريق".

وأكمل"نحن أصبحنا لا نهتم إلا بالأداء الفردي فقط، فهذا ركض 11 كم وآخر 9 كم، ولكن هذا

لا يعني أن الأول قدم أداء أفضل من الثاني، هذا خاطئ جدا".

وأتم"ربما من ركض 9 كم قدم أداء مفيدا للفريق أكثر من زميله الذي ركض أكثر".

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